VAATA SIIT: Need piimafarmid avavad lastele 1. juunil ukse

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab tänavu taas avatud piimafarmide päeva.

1. juunil tähistataval rahvusvahelisel piimapäeval võtavad 28 piimafarmi üle Eesti vastu rohkem kui 2800 põhikooli õpilast, et neile tutvustada kaasaegset piimatootmist.

„Piim ja piimatooted on paljude eestimaalaste jaoks oluliseks toiduaineks, mida tarbitakse iga päev. Avatud piimafarmide päeval on kooliõpilastel võimalus kohtuda Eesti põllumeestega ning oma silmaga näha, kust saab piima teekond toidulauale alguse. Loodame selle ettevõtmisega võita piimale ja piimandusele uusi sõpru, kes mõistaksid paremini põllumeeste igapäevast tööd ja selle väärtust meie kõigi jaoks,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„Pakume koolilastele üle Eesti võimalust külastada põllumehi, kes kuuluvad Eesti parimate piimatootjate hulka. Need on põllumehed, kes hoolivad loomadest ja leiavad, et see töö tasub tegemist. Neid võlub töötamine looduse keskel ning see, et sellest tööst on kasu kogu ühiskonnale,“ lisas Sõrmus.

Avatud piimafarmide päev on üks osa Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kolmeaastasest programmist “Piim — päeva pärl!“. Piimaprogrammi läbiviimist rahastavad Euroopa Komisjon, Maaeluministeerium ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. Tänavune avatud piimafarmide päev kuulub ka 30. maist kuni 5. juunini toimuva Euroopa säästva arengu nädala programmi.

Lisainfo ja kontaktid leiab SIIT.

Õpilasi vastuvõtvad farmide tutvustus ja külastuste kellaajad:

Harjumaa

Saidafarm kell 10, 12, juht Juhan Särgava

Pakar AS kell 10, 12, 12.30, juht Endel Albin

Hiiumaa

Hiiumaa Agro, kell 10, juht Sulev Matto

Jõgevamaa

Torma Põllumajanduse Osaühing kell 10, juht Ahto Vili

Sadala Piim kell 10, juht Ants Soodla, Marge Parts

Pajusi ABF kell 10, juht Lembit Paal

Järvamaa

Järvamaa KHK Kopli suurfarm kell 10, juht Rein Oselin, Valev Väljaots, farmi juht Kaja Piirfeldt

Takkasaare talu kell 10, juht Arvo Kuutok

Väätsa Agro, kell 10, 12, juht Margus Muld

Läänemaa

Nigula Piim kell 10, 12, juht Väino Narusk

Lääne-Virumaa

Roela Suurtalu kell 10.30, juht Jaan Neelokse

Voore Mõis Viru-Jaagupi farm kell 10, juht Indrek Klammer

Põlvamaa

Kaska Luiga talu, kell 10, juht Avo Kruusla

Peri Põllumajandus Osaühing, kell 10, juht Gabriel Müürsepp, loomakasvatusjuht Heli Sadam

Pärnumaa

Männituka Farm kell 10, 12, 14, juht Margot Saare

Kaisma OÜ kell 10, 12, juht Ly Kivikas

Raplamaa

Kaiu LT Osaühing, kell 10, juht Silver Kask

Orgita Põld kell 10, 12 juht Sulev Mölder

Saaremaa

Kõljala POÜ kell 10, 12, juht Tõnu Post

Kärla PÜ kell 10, 12, juht Ülar Tänak

Tartumaa

Tartu Agro kell 10, juht Aavo Mölder

Andre Farm kell 10, juht Aivar Alviste, Erika Pääbus

Valgamaa

Kesa-Agro Osaühing kell 10, juht Venda Vihmann

Viljandimaa

Mangeni PMOÜ kell 10, 13, 14, juht Meelis Venno

Parduse talu kell 10, juht Heli Malõh

Võrumaa

Võhandu POÜ kell 10, juht Toomas Pihu

Nopri talu kell 12, juht Tiit Niilo

Metsavenna talu Lõunapiim OÜ, kell 10, juht Meelis Mõttus