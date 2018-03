Vaatamata külmale veebruarile, kasvuhoonetes sirgunud miljonite tulpide hind naistepäeval tõusta ei tohiks

Naistepäev tähistab lillekasvatajatele kevade algust, kuna miljonid kodumaised tulbid jõuavad ostjateni ning pärast esimesi pühi saab jõu suunata kevadiste potilillede kasvatamisse.

Kodumaist lillekasvatust veebruarikuus kestnud külm ei takistanud, kuigi kasvuhoonete kütmine oli katmikalal lillekasvatajatel tavapärasest märgatavalt kulukam. Lillede hinna tõusuni see viia ei tohiks.

"Hinna tõstmiseks me võimalust ei näe, kuna kokkulepped teeme pool aastat ette," ütleb Tallinna külje all Maardus teguseva aiandi Flores Aed juhatuse liige Peep Promm. Nemad kasvatasid sel aastal esimest korda naistepäevaks ette miljon tulpi. Teist sama palju müüb ettevõte ära lihavõteteks.

Samuti lasi miljonil tulbil kasvada teine suur lõikelillekasvataja Nurmiko, kus hind arvestatakse juhataja Jaak Ungersoni sõnul aasta keskmist arvestades ning küttekuludest tulenevaid kuupõhiseid muutmisi ei saa teha.

Kodumaine tulp on vastupidavam

"Naistepäev on põhjamaa inimese jaoks nagu kevadpüha, mis teeb meele väheke rõõmsamaks. Päike hakkab kõrgemalt käima ja tulbid on sobivalt erksavärvilised," ütleb Ungerson, kes usub, et eestlane armastab seda, mida tema kodumaal toodetakse ning siinne tulp saab julgelt välismaise toodangu vastu.

Enamikel Eestis kasvatatud tulpide pakenditel on peal Eesti Aiandusliidu kleebis, mille järgi saab kodumaise tulbi ära tunda. "Teeme kasvatajatega koostööd, et jaemüüjad ise edasi promoksid, et tegu on kodumaiste lilledega. Näiteks Hollandi tootjad teevad omavahel väga tugevat koostööd," ütleb Promm.

Imporditavate lõikelillede hulk langes majanduskriisi ajal hüppeliselt, ent nüüd on kogused jälle suuremad kui kunagi varem. Undersoni sõnul pole võimalust, et kodumaine lill sissetoodu tulevikus välja tõrjuks, sest Eesti lillekasvatus vajaks laienemiseks väga suuri investeeringuid. Eesti turul peab lillekasvataja hindama, mida on mõtet kasvatada – väiksemad kogused on igal juhul kasulikum osta Hollandist. Naistepäeva tulbid suudavad aga kaugemaga konkureerida küll.

"Põhjamaine tulp on kvaliteetsem, kuna kasvab jahedamas ning ta on värskem, sest jõuab kiiremini poodi. Täna tellitakse ning järgmisel hommikul on juba poes," ütleb Ungerson. "Me kütame täpselt nii palju, kui vaja. Kui tulp kasvab jahedas, siis ta kasvab tugevam, paksem ning vastupidavam. Hollandlased kasvatavad soojas ning saavad ühelt ruutmeetrilt rohkem saaki, aga tulp on ka peenem."

Kanepi aiandi priimulad. Foto: Raivo Tasso

Underson jätkas pärast vestlust lillede vahel toimetamist ning ütles, et lillekasvatus on nagu lehmalüpsmine, kus töö käib seitse päeva nädalas ning lilled lähevad iga tund välja. Pole nii, et naistepäeva lilled oleksid päev varem välja saadetud ning nüüd saaks kergemalt hingata.

Kodumaised kasvatajad pakuvad naistepäevaks ka potililli. Näiteks Kanepi aiand Põlvamaal kasvatas naistepäevaks ligi 6000 varretut ja ligi 2000 varrega priimulat, mis sel ja eelmisel nädalal ära pakiti ning Lõuna- ja Kesk-Eesti kauplustesse jõudsid.

Aprilli keskpaigas algab suur võõrasemade müük, mis umbkaudu emadepäevaks ära ostetakse. Emadepäeva aegseid lilleostmisi maikuu keskel ei saa esimeste kevadpühadega võrrelda – siis on väljas juba suur suvi ning kaubaks lähevad lõikelillede asemel eelkõige potililled ja amplid.