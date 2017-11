Vabaerakond annab kogu 300 000 eurot katuseraha külaliikumisele Kodukant

Vabaerakond otsustas neile järgmise aasta riigieelarvest eraldatud katuseraha, 300 000 eurot, anda MTÜ Eesti Külaliikumise Kodukant kätte, kes selle taotlejatele edasi jagab.

Vabaerakond loob koos Kodukandiga fondi, mida rahastatakse erakonnale eraldatud katuserahast ning mille eesmärk on toetada kohalikke kogukondi. Fondist saavad raha taotleda kolmanda sektori ühendused oma tegevuse arendamiseks kogukondades neile sobilikul moel.

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk ütles, et fondile laekunud rahataotlusi hindavad valdkonna eksperdid ning Vabaerakond selles protsessis ei osale. „Meie soov on see, et taotlemise protsess oleks poliitilistest otsustest sõltumatu, bürokraatiavaba, lihtne, selge ja osalejatele huvipakkuv. Kodukandi roll on seda fondi administreerida sõltumatuna ja seista hea selle eest, et kingitus jõuaks igasse Eesti piirkonda“ lisas Habakukk.

Eilses Foorumis rääkis erakonna liige Andres Ammas, et Vabaerakond ei poolda riigikogu liikmete poolt katuserahade jaotamist ning soovib seetõttu otsustamise anda külaliikumise kätte, kust raha saaksid taotleda rohujuure tasandi seltsid ja kodanikuliikumised.

„Ootame ära 2018. aasta eelarve vastuvõtmise, täpsustame partneritega ühiselt taotluse reglemendi ning seejärel anname kogu fondi juhtimise Kodukandile üle,“ ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik.