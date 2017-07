Vabatahtlikud merepäästjad tõid Vergis madalikule sõitnud jahi tervelt sadamasse

Reede, 30. juuni varahommikul Vergi sadama lähistel madalikule triivinud jahilt toimetati kuus inimest kuivale maale neli ja pool tundi pärast hädaabikutse jõudmist merevalvekeskusesse. Jaht päästeti madalikult lahti ja pukseeriti sadamasse laupäeva lõunaks.

Hädaabikutse sai politsei- ja piirivalveameti merevalvekeskus Soome lipu all sõitvalt Amalielt reede hommikul kell 6.58. Tuule tugevus oli sel ajal Vergis kuni 17 m/s, laine kõrgus 1,5-2,5 m.

Kuna purjejaht oli liivasele madalikule kinni jäänud meetri sügavuses vees, siis merevalvekeskuse poolt esialgu olukorda lahendama suunatud piirvalvelaev suure süvise tõttu hädasolijaid aidata ei saanud. Appi tõttas Kundast kohale sõitnud politsei- ja piirvalveameti kaater, millega toimetati viis täiskasvanut ja üks laps kella 11.25-ks turvaliselt kaldale. Arstiabi keegi ei vajanud, peavarju anti laevas olnutele sadamahoones.

„Jahti üritasid samal päeval madalikult vabastada Pärispea vabatahtlikud merepäästjad, kuid nende aluse võimekusest selleks ei piisanud,“ selgitas politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuri pressiesindaja Leana Loide Maaleht.ee-le.

Seejärel pöördus merevalvekeskus Juminda vabatahtlike merepäästjate poole, kes alustasid päästeoperatsiooni kohapealse vaatlusega. Oli selge, et jahi vabastamine võtab aega ning päästjate turvalisuse huvides (operatsioon oleks võinud venida ööpimedusse) otsustati sellega alustada laupäeva hommikul. Ilma klaarumist oodata poleks olnud mõistlik, selgitasid päästjad, sest arvestades, et tuul ja laine käisid alusele otse peale, oli selge, et kui pikalt oodata, võib jahi tükke hiljem kaldalt vaid traktoriga kokku korjata.

Purjeka vabastamist alustati laupäeva hommikul ning selleks kulus kaheksal inimesel peaaegu neli tundi. Jaht tõmmati mastist päästekaatri külge kinnitatud otsaga ja ühes pardas kallutavate inimeste kaaluga nii kreeni, et kiil saadi põhjast lahti ning alus ujus kaatri poolt pukseerituna küljel madalikult välja.

Foto: Erakogu

Hoolimata rasketest ilmastikuoludest (kirdetuul tugevusega kuni 15 m/s, laine kõrgus kuni 2 m) tõid vabatahtlikud merepäästjad juhitamatu ja iseseisvalt liikumisvõimetu jahi sadamasse ilma nähtavate kahjustusteta.

„Vaatlusel kere ei lekkinud, kiilu tegelikku olukorda ilma välja tõstmata hinnata pole siiski võimalik. Arvestades liivapõhja, ma arvan, midagi väga hullu ei ole,“ kommenteeris päästetööde käigus merepäästjate kaatri rooli hoidnud Marti Hääl.

Rakvere politseijaoskonna juhtivpiirivalvur Mare Jõesaar sõnas, et õnnetuses võisid oma rolli mängida kaptenil tuvastatud joove ja vähene sõidukogemus.