Vaestele mõeldud raha kadunud? Vallad ei mõista, kus on ministri lubatud 30 miljonit

“Me ei saa kohe raha laiali jagada, enne peame vastavalt seadusele hindama inimese toimetulekut,” selgitavad Rapla abivallavanem Margo Hussar ja sotsiaalnõunik Maiu Kalmus. Nende hinnangul on omavalitsustele liiga tehtud väitega, et raha on olemas, miks te ei anna.

Sven Arbet