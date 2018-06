Vähemalt kolm järgmist nädalat pääseb Ruhnu vaid Saaremaa kaudu

Vahetult enne jaanipäeva rikki läinud parvlaev Runö ei saa korda enne kolme nädalat, mis tähendab, et Ruhnu hakkab sõitma asenduslaev Amalie ja seda ainult Saaremaa Roomassaare sadama kaudu.

Runö tegi viimase reisi möödunud reedel, kui võttis Pärnust suuna Ruhnu Ringsu sadamasse. Laev sõitis ligi kolm tundi, kuid siis pöördus rikke tõttu tagasi Pärnu sadamasse.

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet ütles, et kapten tegi ilmselt õige otsuse, sest kui oleks edasi punnitanud laeva pooliku võimsusega, siis Ruhnul oleks aluse remontimine olnud veelgi keerulisem.

Laeva operaatorfirma Kihnu Veeteed juhi Andres Laasma sõnul selgub probleemi ulatus siis, kui laevalt on peamasin tervenisti maha monteeritud ja viidud töökotta.

"Ilmselt on tegemist päris tõsise masinakahjustusega, kuid see on veel kohvipaksu pealt ennustamine," ütles Laasma ERR-ile.