Väike ja vihane tsüklon toob homseks uue tormi: haripunkt saabub varahommikul, veetase tõuseb Pärnus 150 cm lähedusse ning Põhja-Eestis võib sadada lörtsi

Suvi läbi Pärnu rannaniite hooldanud linnalehmad sattusid kolmapäeval (26.09) hätta, kui paisuva tormi tõttu jäi vee alla Vana-Pärnu luht, kus lehmad toimetasid. Loomad seisid Pärnu Sadama aia ääres ainukesel pisut kuivemal maaribal, sest kogu rannaala oli vee all, vahendas " Aktuaalne kaamera" . Sadamatöötajad otsustasid aia maha tõmmata, et lehmad kuivale maale ning edasi juba omaniku hoole alla pääseksid.

Osatsükloni kõige tõenäolisem liikumistrajektoor on üle Saaremaa põhjaserva ja Lõuna-Eesti Venemaale. Tuuleväli on väga muutlik – kuna tsüklon on aktiivne ja liigub väga kiiresti, siis ka suund ja kiirus vastavalt sellele muutuvad kiiresti.

Samal ajal jõuab tsüklon juba mandri kohale ning selle järel pöördub Saaremaal ja Hiiumaal tuul loodesse, on algul puhanguti ikka väga tugev, siis tõmbub veidi tagasi (pärast kella 9). Järgneva tunni-paari jooksul pöördub ka Liivi lahel tuul loodesse, õhurõhk suundub tõusule ja veetase langusele.

Hommikupoolikul tihedam sadu eemaldub ja loodetuule tugevamaid puhanguid on veel Eesti idapoolses osas (kuni 20 m/s). Keskpäevast alates on sajuhooge hõredamalt ja loodetuule puhanguid kuni 15 m/s, õhtuks tuul nõrgeneb veelgi. Õhutemperatuur on Eesti põhjapoolses osas 3..5, rannikul kuni 9°C, Edela- ja Lõuna-Eestis on öö hakul veel kuni 13°C, hommikuks langeb sealgi.

Laupäevaks (29.10.) kaob tsüklon Läänemere õhuruumist, selle järel taevas selgineb ja tuul üürikeseks rahuneb. Loodevoolus tungib sisse külm. hommikuks langeb õhutemperatuur 0°C ümbrusse ning pea kõikjal on maa hallaga kaetud. Päeva peale annab tugevnev tuul taas märku uue madalrõhkkonna lähenemisest.