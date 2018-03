Väikehaigla sünnitusabi kvaliteet võib järele anda kriitilisel hetkel

“2016. aastal koostatud eriarstiabi prognoosi alusel vähenevad aastaks 2030 sünnitused 31 protsenti,” ütles haigekassa tervishoiu- ja kommunikatsiooniosakonna talituse juht Liis Hinsberg.

Hinsberg märkis, et seetõttu on naistearstid ammu rääkinud vajadusest sünnitusabi ümberkorralduse järele, et oleks võimalik tagada sünnitusabi kõrge kvaliteet ja areng ka tulevikus.