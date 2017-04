Väikese väina tammil toimuvad tapatalgud

Juba habemega probleemiks on saanud olukord, kus Väikese väina elektriliinid tapavad igal aastal kümneid ja kümneid luiki.

Umbes kuu jooksul on nädala alguse seisuga tänavu kõrgepingeliinide tõttu hukkunud 19 luike ja üks merikajakas, kirjutab Meie Maa. “Need on leitud märgatavatest kohtadest, aga suur osa liinidealusest alast on tihe rooala, kuhu ei näe,” selgitas Väikese Väina Seltsi eestvedaja Heiki Hanso, kes on Tillunire puhastamise projektiga seoses kuu aja jooksul tammi ümbruses rohkelt aega veetnud ning palju õnnetusi pealt näinud.

Sellel aastal on käimas Väinamere linnuala linnustiku loendus, mille raames tehti esimene loendus ümber Muhu 1.-2. aprillil. Tammilt loendati kokku 3000–3500 luike, olenevalt päevast. Rändel liigub aga luiki veel rohkem Väikesest väinast läbi.

Hanso tuletas meelde, et hiidlastel õnnestus selleks kevadeks õhuliinid maakaabli vastu vahetada ja sarnane probleem leidis õnneliku lahenduse.

“Tööd algasid mullu augustis ning lõppesid ligi kuu aega tagasi. Muudatus on juba rõõmustanud linnusõpru, kellele Kassari on oluline linnuvaatluskoht,” kirjutas Maaleht veebruari lõpus.

Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Taimo Aasma kinnitas, et ministeerium on probleemidest teadlik. “Elektriliinide haldaja on AS Elering, kellega koostöös on vaja saavutada ka võimalused lindude jaoks ohutumate lahenduste leidmiseks ja nende realiseerimiseks,” sõnas ta.

Elering AS-i kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles, et tammil kulgeb samadel mastidel praegu kaks õhuliini. Ühe nendest kavatseb Elering asendada selle kümnendi lõpuks merekaabliga.