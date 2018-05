Vaiksete metsatalude elanikud avastasid end äkki Rail Balticu kaevanduste uuringualast

Ümber Pihali küla jääb katastriüksus nimetusega Vardi metskond 80, mis on riigimaa ja kus asub RMK metsamassiiv – seal elab veel palju peresid, kellele planeeritavate kaevetööde kohta mingit teavitust ei saadetud. Uuringuala sisse jääb ka näiteks metsanoorendik, kuhu 2004. aastal metsaistutustalgute käigus pandi kasvama väikesed kuusepuud.

Täitematerjali vajab see raudtee tohututes, tavalisele inimesele isegi hoomamatutes kogustes. Üldistatult on see umbes sama kogus, palju meil praegu aasta jooksul põlevkivi kaevandatakse.