Väimela kanala arendaja: vald ei pidanud protestijate rünnakutele vastu

Selles mõttes ongi väga keeruline tööstust rajada, kui nii lihtne on kohalikku omavalitsust ära hirmutada. See on Kagu-Eesti piirkonnale väga halb pretsedent. Et ärge tehke midagi.

Kuidas teil suhtlus protestijatega arenes, kas jõudsite ka teatud kompromissideni?

Protestijate jaoks ei olnud küsimus üldse sisus. Loobitakse lihtsalt numbrite, koguste ja ükskõik millega. Kui asi toodi ajakirjandusse, rääkisime, kuidas tegelikult protsess käib ja mis on sisu. Samas oli näha, kuidas Lõuna-Eesti ajalehtedes rünnatakse valda, nii et vald ei pea lihtsalt rünnakutele vastu. Asi võiski olla nii, et vald lihtsalt murdus surve all.

Kas arvate, et asi oli selles konkreetses asukohas või samasugune protest läheks lahti igas kohas?

Arvata võib igasugu asju, ei taha ka oletusi välja loopida. Seda on väga raske öelda, aga ma pigem ütleks, et see oleks nii jah. Kui valida ükskõik, mis koht, tuleksid uued protestijad, kui just päris metsa sisse ei tee. Siis ei meeldiks see vahest mõnele konkurendile, kes ikka leiab inimesed, kes ettevõtte vastu võitlema ässitada.

Kas hakkame siis sööma välismaiseid õrrekanamune?

Kui Eestis tervikuna küsimust ära ei lahendata, kuidas õrrekanamunasid tootma hakata, siis toome lõpuks 70 protsenti munadest sisse. Õrrekanadele üleminek lihtsalt on asi, millega tööstusel tuleb kaasa minna. Eks kõik tootjad seda peas mõlgutavad, aga pigem on muudatusi tehtud väikeses koguses. Samas öelda, et meie 360 000 lindu oli hiid- või megakanala, on täiesti liialdatud, see on optimaalne. Lõunanaabritel on kanala 2 800 000 kanaga, selle kohta võib nii öelda.