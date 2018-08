Väimela kanala rajaja: protestijad ei otsi tõde ega soovi jõuda asja tuumani, vaid fabritseerivad alusetuid süüdistusi

Augusti alguses korraldatud rahvakoosolekul kerkisid emotsioonid taevasse. OÜ Lõuna-Eesti Talumuna juhatajalt Tõnu Vetik räägib, et süüdistusi sajab vahetpidamata igast kandist ja igal moel kuni selleni välja, et levitatakse planeeringujooniseid, kuhu on ise hooneid juurde joonistatud jne. Nüüd ootab Tõnu Vetik, mil pahameeletorm mõnevõrra vaibub, et oleks võimalik hirmud ja protestid kokku koguda ja neile argumenteeritult vastata.