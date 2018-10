Väimela kanala vastu võitlev kogukond kaebas valla kohtusse

„Arendaja rääkis koguaeg, et tuleb ammoniaagivaba kanala. Teisel arendajal aga oli juba projekt kinnitatud, et tuleb saja meetri pikkune, 25 meetri laiune ja kolme korruse kõrgune lahtine sõnnikuhoidla. Jäneselaanele peaks tulema 39 900 kana ja sõnnikuhoidla on selline?

Kui arendaja oleks tahtnud algusest peale läbipaistvat poliitikat ajada, siis oleks ta pidanud lahtiste kaartidega tulema välja, et tal on partner Jäneselaane.



Ütlen, miks me varem otsust kohtusse ei andnud. Seetõttu, et vallavanem palus, et ärge andke kohtusse, nad tühistavad ise ehitusloa. Ütlesid, et teisipäeval ehitusluba tühistatakse, aga moodustati hoopis komisjon. Kas komisjonil on ka mingi tähtaeg? Vastati, et tähtaega ei ole, see tähendab, et meile vaidlustamiseks antud 30 päeva tiksub. Vald aga üritab aega võita.



Kui vald oleks tahtnud asjast sirge seljaga välja tulla, siis oleks pidanud väljastpoolt kutsuma komisjoni, kes oleks neutraalse pilguga asja üle vaadanud.“

„Küsimus on selles, kui keeruliselt ja läbipaistmatult on asja aetud. Kui palju on info varjamist. Inimestel tekib tunne, et siin on kokkumäng ja valetamine. Vallast tuleb selline sõnum, et on tehtud viga seetõttu, et vald ühines. See on aga liiga oluline projekt, et selliseid vigu teha,“ räägib AS-i Rauameister juhataja asetäitja Siret Rantala.***„Praegune vallavanem Puusepp oli eelmises vallavalitsuses abivallavanem, kes tegeles ehitus- ja planeeringuküsimustega, nii et ta peaks täpselt teadma, milliseid dokumente väljastati,“ räägib kogukonna üks esindajatest Tiiu Ritari.Ta soovib lisada, et kui kogukonnale sai selgeks, et vald on paralleelselt kahe firmaga kanalaprojekti arutanud, siis oli vallavanem ajakirjanduses seisukohal, et ehitusloa andmine OÜ-le Jäneselaane oli idee poolest seaduslik. Ritari pole sellega nõus teisel põhjusel, kui praegu komisjonis arutlusele tulevad erinevused projekteerimistingimustes ja ehitusloas.Ta ütleb, et Jäneselaane OÜ omandas maatüki samal ajal kui esitas taotluse ehitusloa saamiseks, 2017. aasta detsembris. Vallal polevat aga dokumente, mis tõendaksid, et Jäneselaanel oleks volitused Võhandu Põllumajanduse OÜ-le kuulunud kinnistul sellele eelnevatel kuudel projekteerimistingimuste taotlemisega tegeleda.Samamoodi olla ebaseaduslik OÜ Lõuna-Eesti Talumuna praegune detailplaneering kinnistul, kus see oli algatatud 2017. aasta märtsis. Neil oli küll selleks Võhandu Põllumajanduse OÜ-lt saadud volitus, ent kui kinnistu omanikuks sai Jäneselaane OÜ, kaotanud volitus ka kehtivuse ning uut polevat vallale dokumendiregistri järgi esitatud.