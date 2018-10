Vaino Väljas nimelise pingi avamisel Kärdlas: olen püüdnud elada sellele maale ja anda, mis mul anda on

“Tahan südamest tänada: see on au, mis mulle on osutatud, ja sõnades väljendada selle tähtsust minu jaoks pole minu võimuses,” ütles Vaino Väljas oma kõnes, kus ta peatus oma elu erinevatel seikadel ning kohtumistel, mis mõjutanud.

„Pika elutee, mis on käidud, olen ma püüdnud elada sellele maale — anda, mis mul anda on. Ja kui ma olen seda saanud teha kasvõi milligrammigi ulatuses, siis, uskuge mind, on mul hea meel.“

Kõne lõpetuseks maalis Väljas kuulajatele mälupildi võrdluseks tänase sündmusega: “Oktoobrikuu õhtu, torm. Meri oli meie koduaknast 500 meetrit, isegi vähem. Isa oli kaugsõidumeremees ja teda nägime me väga harva. Isa ootus oli kogu aeg. Ema võtab tule üles, nagu meie kõnepruuk oli. See tähendab — paneb petrooleumilambi põlema. Asetab selle aknale. Ja äkki minusugune väike poiss küsib: “Aga ema, miks sa lambi akna peale paned?”. Ja siis ema vastas: “Aga tead, see on selleks, et isa maailmamerel näeks tuld koduaknal. Et ta teaks, kuidas koju jõuda. Et ta teaks, kuidas me teda igatseme ja tema eest palvetame.“

Ja selle pärast tänane päev ja see, mida te olete teinud ja mispärast ühe vana hiidlase nimi siin on — see tunne on väljendatav ühe sõnaga: see on tuli koduaknal, see on tuli südames, see on tänu kõigile teile.”

Kärdlast leiab palju pinke

Kärdla osavald on viimastel kuudel lisanud nimeplaate pinkidele ja uusi nimelisi pinke mujalegi Kärdlasse ning ka need on pühendatud tublidele Kärdla elanikele.