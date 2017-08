Vakra on linnamesilaste pidamise kohta arvamust muutnud

2010. aastal leidis toonane Nõmme linnaosavanem Rainer Vakra, et "ei pea mõistlikuks, et linnas peetakse suurel hulgal mesilasi, kelle lennuraadius on kuni kolm kilomeetrit ja kes võivad inimesi nõelata“ ning „linnatingimustes toodetud mesi on riskiks ka meesööjatele, sest vaatamata Nõmme rohelusele on korjealaks siiski linnakeskkond, mida ei anna puhta loodusega võrrelda.“

Vakra ütleb oma toonaseid tsitaate kommenteerides, et ta ei võidelnud 2010. aastal linnamesilaste vastu, vaid aitas lahendada nõmmekate vahel tekkinud probleemi, kirjutab Õhtuleht.

Nüüd aga ütles Vakra ajakirjanikule, et ta on täna igati linnas mesilaste pidamise poolt. "Mesilased on kindlasti linnasüsteemis vajalikud ja nende pidamine on igati mõistlik ja keskkonnasõbralik. Lihtsalt kui linnamesilaste pidamine muutub väga populaarseks, siis on vaja välja mõelda regulatsioon, et neid saaks pidada nii, et nad naabreid ei häiriks."

Refereeritud artikli täisteksti loe Õhtulehest.

Eelmisel nädalal teatas presidendi kantselei, et juuni lõpust asub vabariigi presidendi kantselei roosiaias kolm mesitaru. Roosiaias toimetavad väga rahulikku tõugu kraini mesilased, kelle põhirass on pärit Sloveeniast ja Alam-Austriast. Roosiõitelt mesilased mett ei kogu, Kadrioru pargis on palju muid mesilastele sobivaid taimi.

Mesilased on aeda toodud koostöös Eesti Mesinike Liiduga ja nende heaolu eest kannab samuti hoolt EML. Esimene mesi korjatakse peale 20. augustit. Pool meetoodangust läheb mesinikele, teise poole saab presidendi kantselei. Kantseleile jääv meetoodang villitakse spetsiaalsetesse purkidesse ning need lähevad presidendi kingitusteks.