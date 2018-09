Vald pani Kärdlas müüki seitse suurt mereäärset krunti

Hausma rannaala detailplaneering algatati 2014 oktoobris, kehtestati 2016 oktoobris ja nüüd on seitse kinnistut müügis.

“See on Kärdlasse elu juurde toomise projekt ehk esmajärjekorras elukeskkonna loomise, mitte valla eelarve täitmise projekt,” selgitas osavallavanem Lauri Preimann Hiiu Lehele.

Põhjenduseks tõi ta, et müügist saadud raha kasutatakse suures osas kinnistutele kommunikatsioonide rajamiseks.

“Meie lootus on, et ehk tuleb siia noori peresid, kes ühtlasi tooksid endaga kaasa värsket vaadet ja ka see mereäärne piirkond saaks korrastatud,” lisas ta.

Praegu kasvab maaalal vaid võsa ja on vaid üks, Ranna tänav 1 kinnistu, millel elumaja ja elanikud sees.

Müüdavad kinnistud on linna kohta päris suured, 1700–3400 ruutmeetrit, ruutmeetri alghinnad on 10–13 eurot.