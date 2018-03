Valga haigla nõukogu soovib sünnitusosakonna sulgemise kohta haigekassalt lisaselgitusi

Valga Haigla nõukogu arutas reedesel koosolekul haigekassa ettepanekut lõpetada haiglalt sünnitusteenuse tellimine ja otsustas kutsuda 10. aprillil toimuvale koosolekule ka haigekassa esindaja, et saada selgitust sünnitusosakonna sulgemise üksikasjade kohta ning panna paika, milliste teenuste arendamisse suunata sulgemisest üle jääv raha.

Haigla nõukogus on lisaks kolmele Tartu Ülikooli Kliinikumi esindajale ka kolm inimest Valga vallavalitsusest ja volikogust.

„Istungi meeleolu oli tõsine ja asjalik,“ lausus nõukogu esimees Mart Einasto. „Kerkis üles rida küsimusi ja selleks ongi vaja, et järgmisele koosolekule saabuks ka haigekassa esindaja.“

Haigekassa tegi nii Põlva kui Valga haiglale ettepaneku lõpetada sünnitusteenuse osutamine alates 1. juulist ja suunata vabanev raha nende teenuste arendamisse, mille järele on kohapeal suurem nõudlus. Põlvas saavutatud kompromissi kohaselt suletakse sealne sünnitusosakond tänavu oktoobrist.

Mullu oli Valga haiglas 147 sünnitust ehk keskmiselt vähem kui üks sünnitus kahe päeva kohta, mis tähendab, et teenuse osutamine käib teiste teenuste arvelt.

Valga haigla juht Marek Seer ütles läinud nädalal, et haigekassa ettepanek on kaalumist väärt. „Tuleb nõustuda sellega, et meil oli eelmisel aastal vähe sünnitusi. Sellise sünnituste hulgaga sünnitusosakond lihtsalt ei majanda ennast ära. Teisalt ei saa tervishoius olla alati majanduslikult otstarbekaid lahendusi.“

Seeri sõnul on tänuväärne haigekassa pakkumine, et haigla saaks kasutada sünnitusosakonnale suunatud raha teiste teenuste osutamiseks.

Kohalik kogukond on jõuliselt asunud sünnitusosakonna sulgemise vastu võitlema ning juba laupäevaks on planeeritud tänavaaktsioon, et otsuse vastu allkirju koguda.