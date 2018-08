Valga-Tartu rongis varastati mehe selja tagant tema jalgratas

„Vestluses politseiga selgitas rattaomanik, et oli Valga vallas Keeni peatuses rongile astunud ja seal samas kohe ratta reisirongi rattakonksu otsa riputanud ning siis oma kohale istunud. Oma ratast mees ei lukustanud,“ kirjeldab Lõuna prefektuuri staažikas politseiuurija Anita Peiponen.

„Paraku istus mees rongis seljaga ratta poole ning oma vara üle järelevalvet pidada tal seetõttu võimalik ei olnud. Rattavarguse avastas ta alles Nõo ja Ropka peatuste vahel, kui ta üle õla ratta poole kiikas. Oma varast ilma jäänud mees vestles teiste rongis viibinutega selgitamaks, kas keegi ehk midagi märkas. Kahjuks ei märganud vähesed rongis viibinud kes ja millal ratta rongilt maha tõstis.“

Peiponenil ei meenu juhtumit, kus reisirongist oleks varastatud jalgratas, küll aga on aegade jooksul rongist, nagu ka teistest ühistranspordivahenditest, varastatud teisi tähelepanuta jäetud isiklikke asju.

„Näiteks on politseile teatatud, et rongist varastati mobiiltelefon, mis jäeti tualettruumis käimise ajaks laua peale või istmele vedelema. Ka on varastatud inimeste isiklikke asju ajal, mil nad rongis tukastanud on,“ kirjeldas politseiuurija.

Selgitamaks rongis toimunud varguse üksikasju, alustas politsei kriminaaluurimise.

Teisipäeva pärastlõunaks polnud Elronile veel varguse kohta informatsiooni jõudnud. „Rongides on videovalve ning taoliste juhtumite puhul saame politseile edastada kaamerasalvestise,“ sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg. „Rongi kaasavõetud asjade eest vastutab reisija.“