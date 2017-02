Setomaal ei vaja Evar Riitsaar ega tema elukaaslane Kauksi Ülle eraldi tutvustamist. Mõlemad on tuntud ka laiemalt kui loomeinimesed, mõlemad on setode ja Setomaa, selle kandi ja kultuuri suured austajad ning propageerijad.

Kunstnikuharidusega Evar Riitsaar toimetab viimastel aastatel Obinitsas, kus koos Kauksi Üllega peetakse Seto kunstide ateljeed. Ateljee-galeriis, nagu nad seda ise nimetavad, saab huviline erinevat seto kunsti vaadata, aga ka kursustel siiditrükis käsitsi tapeeti valmistada, hõbetööga tutvust teha, seto laulu harjutada, kirjandust lugeda ning üldiselt setode elumoodi sisse elada.

Kauksi Ülle kirjutas muide näidendi Taarka, mida pea terve Eesti Setomaal Värskas vaatamas käis. Ka Evar saab näidenis oma osa, kehastades Siimaski Seenkat. Evaril ja Üllel on ühine tütar, kel nimeks Leelo.

Evar Riitsaare kui kunstniku spetsialiteet on ehtekunst, täpsemalt hõbedast ehete valmistamine. Aga oma kodumaja ümber on ta koondanud ka enda tehtud puunikerdisi Seto jumalast Pekost ja muid kujusid. Ta laulab seto meestelaulu ansamblis Seto Miihi Summ. Seega on Evaril annet mitme ala peale ja ta ei hoia oma teadmisi kindlasti vaka all või ainult enda teada, vaid jagab neid lahkesti igale Seto kunstigalerii uksest sisseastujale või lihtsalt külatänaval vastujalutajale.

Seto Kuningriigipäeval aastatel 2003–2007 valiti Evar Riitsaar kolmel korral Seto ülemsootskaks ehk jumal Peko maapealseks asemikuks. Nõnda kaua pole keegi teine setodest ülemsootska ametit pidanud. "Rahva valiku kaudu väljendub Setomaa iidse kuninga Peko tahe," ütles Riitsaar pärast seda, kui ta oli teist korda ülemsootskaks valitud.

Oma tegevuse eest setode kultuuri hoidja ja talletajana pälvis Evar Riitsaar 2015. aastal Pärandihoidja auhinna, mida annavad välja Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ja Rahvakultuuri Keskus.

Kui Obinitsa küla oli 2015. aastal soome-ugri rahvaste kultuuripealinn, ühendades sel moel 25 miljonit hõimlast, kandis Evar Riitsaar linnapea vastutusrikast ametit. Kusjuures aitas korraldada setode kultuuripäevi isegi Pariisis.

Ja ilmselt pole Evar Riitsaar oma südames siiani leppinud tõega, et nõukogude võimu poolitatud Setomaa teiselpool praegust Eesti-Vene kontrolljoont asuvad alad jäävadki ilmselt Venemaa koosseisu.