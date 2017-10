Valija hääles kostab pettumust

“Meil on enamik inimesi juba valinud,” ütleb poemüüja Anželika. Tema sõnul pandi pool Rummu elanikest bussi peale ja sõidutati valimisjaoskonda. “Nad hääletasid konkreetselt inimese poolt, kes neile meeldib.”

Töömehetunkedes, sirge seljaga Padise valla mees Jüri on konkreetse jutuga ja hoiatab, et kui ta valimiste teemal sõna võtab, siis ei pruugi see trükimusta kannatada. Hääletamas ta veel käinud ei ole.

“Haldusreform peaks olema selline, et mina kui kodanik tunneks, et minu heaolu läheb paremaks, teenused või kogu see asi muutuks kättesaadavamaks, kvaliteetsemaks, aga ma ei ole aru saanud ühestki asjast praegu, mis paremaks läheks. Ei tule mulle pank lähemale, ei tule mulle postkontor lähemale, ei kiirabi, ei pääste, ei politsei. Mida ma siis veel riigilt tahan? Eesti on ju mastaapidelt nii väike, et see ongi nagu huvitav, kuidas meil kõik nii kauge tundub. Võiks lähemal olla.”

Padise mees Tiit juhtub aga olema mees, kes ise valimistel osaleb.