"Laenuga on selline asi, et ma imestan, et seda pole siiani võetud. Laenu tuleb võtta heade asjade nimel, tuleviku nimel. Ei ole mõtet SMS-laenu võtta ja see ära süüa, aga kui laenata suurte asjade nimel, siis ka meie lapsed sõidavad nendel teedel ega saa surma."