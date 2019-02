"Mina olen sellise lennuka lähenemise vastu. Riik ei ole asi, kus päevapealt või igal valimisel alustõed saaks muutuda. See ei ole äri, ei ole eraelu, kus langetatakse järsku otsuseid. Vastupidi, riik on ühiskonnas stabiliseerija, tasakaalustaja, riskide maandaja. Aga vead tuleb kiiresti ära parandada küll, aktsiisi väljavool pole kuhugi kadunud, tulumaksusüsteem on tuksis, eelarve seis kehv. Lihtsalt korrutamine loomulikult tüütab ära, ja on kuidagi pisendav ka kogu aeg rääkida alkoholiaktsiisist."