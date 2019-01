VALIMISED | Marko Pomerants: Isamaa suudab konservatiivne olla ka inimesi hirmutamata

"Isamaa alati olnud avatud Euroopa Liidu suhtes. Me ei väida EKRE kombel, et Brüssel on mõttetu kamp. Me olemegi ju Brüssel. Põhimõtteline erinevus! Nagu EKRE, pooldame konservatiivust migratsioonipoliitikas, aga selgitame oma põhimõtteid väärikalt, ilma räuskamata, ilma teisi halvustamata. Poliitikas väärikas olemine ka oponendi vastu on väärtus ja oskus. Siin peitubki veelahe."