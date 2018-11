Valimistest saab poliitikastaaride tulevärk

Kevadisteks parlamendivalimisteks on suurem jagu Pärnumaa nimekirjade esinumbreid teada. Ametlikud need ei ole, sest president Kersti Kaljulaid polnud selle loo kirjutamise ajaks valimisi veel väljagi kuulutanud, kandidaatide esitamine saab alata veidi pärast seda.

Halb uudis on see, et tõenäoliselt kaotab Pärnumaa mandaatide jagamisel ühe koha ja maakonnast valitakse senise kaheksa asemel Toompeale seitse rahvaesindajat.