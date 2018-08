Väliskülalistest veelinnujahimehed osalevad linnugripi seires

„Riikliku loomatauditõrje programmi raames uurib veterinaar- ja toiduamet ka sellel aastal lindude gripi võimalikku levikut kütitud või püütud metslindudelt,“ ütles ameti loomatervishoiu osakonna juhataja Harles Kaup. Proovid kogutakse jahimeeste abiga rändeperioodil ning selleks võetakse lindude kloaagist tampooniproove viroloogiliseks uurimiseks.

Hukkunud metslindudelt (eelistatavalt veelindudelt) koguvad jahimehed samuti kloaagi tampooniproove või organproove viroloogiliseks uurimiseks. Plaanis on koguda 200 proovi.

„Ka sellel aastal on jahikülalisi vastu võtvad jahikorraldajad andnud nõusoleku programmis osaleda,“ selgitas Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuht Tõnis Korts ning lisas, et väliskülalistest veelinnujahimehed osalevad uurimisprogrammis meelsasti, kuna nad mõistavad uurimisprogrammi rahvusvahelist tähtsust.

Lindude gripp on väga nakkav ja ägedalt kulgev uluk- ja kodulindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju. Euroopas levib see nii mets- kui ka kodulindude hulgas, mistõttu on ka meil põhjust ettevaatuseks.

EJSi juhatus on veendunud, et kaasaaegne jahindus põhineb teaduslikel alustel, mistõttu osaleb selts paljudes teadusprojektides. Nii näiteks koguvad jahimehed proove ka marutõve järelkontrolli, sigade Aafrika katku ning kurtumustõve uurimiseks.