Valitsejate valik jätab Pärnu seitsmeks aastaks rongita

Türi vaksali perroonil pildile jäänud Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi juht Rain Kaarjas ei uskunud, et toimivat raudteed hakatakse lõhkuma. Ivar Soopan

Reisirongi otseühendus Tallinna ja Pärnu vahel katkeb vähemalt seitsmeks aastaks raudtee halva seisukorra tõttu. Taristu omanik on valmis teed remontima ja seda kaasrahastama, aga valitsuse valikud on mujal. Edelaraudtee Infrastruktuuri ASi juht Rain Kaarjas ütleb, et mõistliku lahendusega saaks rongiliikluse Lelle ja Pärnu vahel Rail Balticu valmimiseni säilitada