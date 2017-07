Valitsus kinnitas Setomaa valla kuulumise Võrumaa koosseisu

Tuginedes elanike küsitlusele kinnitas valitsus otsuse, mille järgi hakkab Setomaa vald kuuluma Võru maakonna koosseisu.

„Möödunud nädalal otsustas valitsus küsida kohalikult rahvalt, millisesse maakonda nad Setomaa valla elanikena kuuluda tahavad. Küsitlusel osalenud inimestest 59,1 protsenti pooldas moodustatava Setomaa valla kuulumist Võrumaale. Küsitlustulemustele tuginedes tegi valitsus ka oma tänase otsuse,“ ütles peaminister Jüri Ratas.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on tal hea meel, et Eesti põlised Setu alad kuuluvad peagi ühte omavalitsusse, mis annab neile paremad võimalused oma kultuuri edendada. "Nüüd on selgeks saanud ka Setomaa maakondlik kuuluvus ning sellega saab haldusterritoriaalsele reformile joone alla tõmmata," lisas ta.

Setomaa valla maakondliku kuuluvuse määramisega on vastu võetud kõik haldusreformi territoriaalse korralduse valitsuse tasandi otsused. Pärast kohalike omavalitsuste valimistulemuse väljakuulutamist jääb Eestisse 79 kohaliku omavalitsuse üksust, 15 linna ja 64 valda.