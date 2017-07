Valitsus suurendab kohalike omavalitsuste tulubaasi

Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel suurendada kohalike omavalitsuse tulubaasi ja uuendada tasandusfondi jaotuspõhimõtteid. Kokku on riigieelarve strateegias perioodil 2018-2021 selleks ette nähtud 185 miljonit eurot.

„Kohalike omavalitsuste tulubaasi tõstmine on tänase valitsuskoalitsiooni üks põhimõttelisi lubadusi. Valitsust moodustades ütlesime selgelt välja, et linnade ja valdade roll ning otsustusõigus kohaliku elu korraldamisel peavad tõusma. Tänane kabinetinõupidamise otsus on märgiline samm, mis näitab, et riik võtab kohalikke omavalitsusi võrdväärse koostööpartnerina,“ lausus peaminister Jüri Ratas.

„Oleme nüüdseks haldusterritoriaalse reformiga ühele poole saanud, kuid see ei tähenda, et haldusreform oleks tehtud. Haldusreform ei tähenda vaid omavalitsuste piiride ümber joonistamist, vaid sel on ka sisuline pool,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Suuremad omavalitsused on võimelised täitma rohkem ülesandeid ning seetõttu suurendame omavalitsuste rolli, andes neile uusi ülesandeid koos vahenditega ning taastame varasema tasandusfondi taseme.“

Valitsuse otsusega taastatakse omavalitsustele suures osas majanduskriisi aegsete kärbete eelne tulumaksust ja tasandusfondist saadavate vahendite tase. Tulubaasi muudatused jõustuvad järk-järgult aastatel 2018-2020. Aastaks 2020 suunatakse nende tulumaksu määra tõstmisesse 30 miljonit eurot ning tasandusfondi suurendamisse 25 miljoni eurot.

Lisaks rahastamisele uuendatakse tasandusfondi jaotuspõhimõtteid, sest tänane süsteem on aegunud. Omavalitsuste praeguste kulude hindamine näitas, et nende finantseerimisel tuleks arvestada rohkem elanike arvuga ning arvesse võtta inimeste paiknemist. Tasandusfondi muutmise ja tulubaasi kasvatamise tulemusena kõikide omavalitsuste tulubaas kasvab.

Uute ülesannete osas jätkatakse eraldi arutelu, kuid praeguste ettepanekute järgi soovitakse omavalitsustele täitmiseks anda puuetega inimeste perioodiliste toetuste maksmine, hariduslike erivajadustega lastele põhihariduse pakkumine ning asendushooldusteenuse korraldamine. Mis puudutab rahvatervise edendamist, avaliku korra tagamist, kriisi reguleerimist, vetelpäästet randades ja ettevõtluskeskkonna arendamist, siis nende osas omavalitsustele uusi kohustusi plaanis ei ole määrata, kuid nende korraldamiseks soovitakse laiendada omavalitsuste võimalusi. Lisaks uutele ülesannetele on plaanis suurendada kohalike omavalitsuste finantsautonoomiat, et vähendada nende sõltuvust riiklikest toetustest.

2018. aastal suunatakse tulumaksu 20 miljonit eurot ja tasandusfondi 10 miljonit eurot, 2019. aastal tulumaksu 25 miljonit ja tasandusfondi 20 miljonit, 2020. aastal tulumaksu 30 miljonit eurot ja tasandusfondi 25 miljonit eurot ning selline jaotus jääb kehtima ka edaspidi.