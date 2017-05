Valitsus: üleüldine kevadine raierahu Eesti metsades ahistab väikeomanikku

Tänasel väljasõiduistungil Brüsselis arutas valitsus muuhulgas ka EKRE ettepanekut kehtestada Eesti metsades üleüldine raierahu ajavahemikus 15. aprillist 15. juunini. Ministrid ettepanekut ei toetanud.

Keskkonnaministeeriumi ettepanekul valitsus siiski ei toetanud üleüldise raierahu sisseseadmist - see jääb ka edaspidi iga metsaomaniku enda otsustada. Ministeeriumi seisukoht on, et kevad-suvise raiekeelu kehtestamine võib metsaomanikele, eelkõige just väikeomanikele, olla väga piirav.

Metsaseduse muutmise eelnõu algatas Riigikogu Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioon. Selles pakutakse välja, et loomastiku kaitseks nende sigimisperioodil ei tehtaks meie metsades raiet ega teostataks metsa väljavedu ajavahemikus 15. aprillist 15. juunini.

Teatavasti on Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) aastaid kehtestanud raierahu kevadperioodil, reeglina just ajavahemikus 15. aprill kuni 15. juuni. Raierahu ajal on raietegevus riigimetsades keelatud.

Paljud erametsaomanikud järgivad raierahu perioodi, aga mitte kõik. Raierahu eesmärk on kaitsta keskkonda looduse tärkamise perioodil, et oleks tagatud linnustiku, loomastiku ja metsamuldade kaitse ning väheneks seenhaiguste levik.

Kaitset vajavad vanades okaspuumetsades elutsevad õõnespesitsejad linnud nagu kakud, kullilised ja maaspesitsevad kanalised. Raierahu perioodil on võimalik tegeleda metsaistutuse, noorendike hooldamise ja metsasihtide puhastamisega.