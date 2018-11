Valka andis Einar Visnapuule tänukirja kultuuri-, spordi- ja sotsiaalprojektide toetamise eest

“Valkas on palju ettevõtjaid, kes vastutulelikult erinevaid üritusi toetavad. Tuleb küll öelda, et nii suures mahus kui Einar, ükski teine seda ei tee,” räägib Valka omavalitsuse avalike suhete spetsialist Ivo Leitis.

Erinevaid rahalisi toetuseid hakanud mees jagama kohe, mil ettevõte ET Invest Valkas alustas ning igal aastal on need kasvanud. Visnapuu toetatud projektid olla erinevad.

“Spordi puhul on enamik projekte seotud korvpalli ning jooksuga. Rääkides kultuurisündmustest, on need erinevad kontserdid. Suurim neist oli Läti-Eesti ühine jaanipidu,” sõnab Leitis. “Einaril endal tuleb aeg-ajalt ideid, mida omavalitsusele välja käib, näiteks jõuludeks pakkus ta, et peaks aitama sotsiaalselt vähekindlustatud inimgruppe ning ühiselt viisime selle ka ellu.”

Einar pole esimene eestlane, kes on Valkalt autasu saanud. Näiteks toob Leitis Valga endise linnapea Kalev Härki, keda tänati suurepärase koostöö ning ühiste projektide elluviimise eest.

Einar Visnapuu rääkis kuu aja eest Maalehele antud intervjuus, et kui kõik Eesti ettevõtted toetaks sporti nii palju kui nemad, võiks iga seitsmeaastane laps tasuta spordiga tegeleda hoolimata sellest, kas riigilt raha tuleb või mitte:

“Igale poole, kuhu vähegi võimalik, oleme andnud. Tegelikult on seegi ju edu võti, et kui saad, siis anna ka!”