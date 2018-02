Valka linnapea: Eesti ei tunnista tõelisi aktsiisikahjusid ning Läti ei tohiks oma aktsiise tõsta

Valka linnapea Vents Armands Krauklise sõnul varjab Eesti alkoturismist tekkinud tõelisi kaotusi ning Läti peab oma aktsiisipoliitikas olema kaval ning arvestama kõigi aspektidega, et mitte võimalikust tulust ilma jääda.

"Tegelikult on Eesti kaotatud number palju, palju suurem kui see, mis on välja öeldud. Nad ei taha ega ole võimelised seda lihtsalt avalikult tunnistama. Võimalik, et aktsiisi kaotatigi 30 miljoni eest, kuid juurde tuleb arvestada see, et iga eestlane või soomlane, kes meie juurde sõidab, maksab ka käibemaksu ning võtab paagi bensiini täis. Seega minimaalselt on kaotus 100 miljonit eurot," ütles Valka linnapea Vents Armands Krauklis eile RīgaTV 24 saates Preses klubs.

Kohaliku Vidzeme partei esimees Krauklis juhib tähelepanu ka sellele, et praegune Läti aktsiisisüsteem tuleb üle vaadata, sest kõik ei minevat sel aastal enam plaanide kohaselt. Nimelt ei tohi kaotada seda rahavoolu, mis Põhja-Lätile ning kogu riigile kasu toob.

„Sel aastal pole aktsiis nii hästi ja plaani kohaselt laekunud. Lätis on vastu võetud trepp, mille kohaselt alkoholiaktsiisi igal aastal tõstetakse. Eesti vähendas enda aktsiisitõusu poole võrra. Kui meie oma trepiastmeid väiksemaks ei tee, siis saame vähem raha, kui oleme plaaninud,“ sõnab Krauklis, kes on enda sõnul teemasse põhjalikult süvenenud.

Krauklis usub, et oma aktsiiside planeerimisel peaks Läti arvestama mitte ainult lihtsa matemaatikaga vaid kogu kontekstiga. Nimelt tuleb lisaks aktsiisidele väga tähelepanelikult jälgida muid faktoreid, mis mõjutavad seda, kas inimene otsustab Lätti sõita.

„Ainult pudeli pärast sa 400 kilomeetrit ei sõida. Inimene sõidab selle maa, sest ta on arvestanud osta õlut, kangemat, paagitäie bensiini ning midagi veel. Kui talle üks neist komponentidest enam huvi ei paku, siis ta ei sõida,“ arutleb linnapea.