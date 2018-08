Valka linnapea: tõesti imestan, kuhu paneb üks vanapaar nii suure hulga alkoholi

Madis Must madis.must@maaleht.ee RUS

Vents Armands Krauklise sõnul hindavad välismaalased kõrgelt hiljuti sealkandis tootma hakatud viina. Peagi pannakse Valkas käima ka väike õllepruulikoda, mis rajati just tänu alkorallile. Anni Õnneleid

Valka piirkonna omavalitsuse juht Vents Armands Krauklisel on nii häid kui halbu uudiseid: halb on see, et eestlased on hakanud oma prügi millegipärast Lätti metsa alla vedama, hea aga see, et lätlased kolivad üha rohkem Valka, sest sealt Eestis tööl käimine annab suure rahalise võidu.