Valkas tuleb suur Läti-Eesti jaanipidu, kus joostakse päikesetõusul paljalt ringi

Lätlased korraldavad jaanilaupäeval Valkas enneolematu piiriülese jaanipeo, kus esmalt esinevad Eesti ja Läti tuntud artistid, seejärel tantsitakse päikesetõusuni ning lõpuks hakatakse täiesti paljalt ringi jooksma.

"Meie ajaloos on palju ühist ning eestlaste roll Läti iseseisvuse väljavõitlemisel on väga oluline. Seega on täitsa loogiline, et Läti ning Eesti sajanda juubeli puhul korraldame suurejoonelise peo, kus lätlased ning eestlased saavad koos suvist pööripäeva tähistada,“ ütleb Valka linnapea Vents Armands Krauklis.

Seesugust ühist jaanipäeva tähistamist pole kahe riigi vahel varem ette tulnud. Lätlaste jaanipäevatavad on teatavasti Eesti omadest küllaltki erinevad, kuna ka suurematel jaanipidudel on endiselt olulisel kohal ühised rahvatantsud, pärgade punumine ja eriliste jaaniroogade söömine.

Tänavuse Valka jaanipeo puhul on aga rohkem šnitti võetud Eesti kaasaegsetest jaanitavadest ehk lavale tulevad tuntud esinejad ning rahvariietes inimesi nii palju ei kohta – tamme- ja lillepärgasid võib usutavasti siiski lätlaste peas näha.

Eestist on kohal Birgit Õigemeel ja Getter Jaani, kuid Lätist saabub Valkasse tõeline raskekahurvägi. Rahvast lõbustavad Läti estraadivanameistrid Viktors Lapčenoks (Raimonds Paulsi laulude peamine esitaja) ja Žoržs Siksna (laulu „Rumal süda“ esmaesitaja), estraadilauljad Ivars Cinkuss ja Lorija Vuda Cinkusa ning poplauljad Samanta Tīna, Jānis Buķelis ja Ginta Krievkalna.