„Oleme viinud kokku vabade korterite otsijaid ja omanikke ning mõned korterid on leidnud ka uued omanikud,“ rääkis Lääne-Virumaa Laekvere vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Andrus Läll, mida nende vald on ette võtnud pooltühjade kortermajade taasasustamiseks, lisades aga, et rohkem tahetakse kortereid üürile võtta, kuid omanikud pole sellest huvitatud, sest kardavad, et üürnikud tekitavad kommunaalteenuste võla.

Laekvere vallas on järel veel 26 sovhooside-kolhooside ajal ehitatud kortermaja, millest pooltühje on kaheksa ja päris tühi üks maja.

Läll ütles, et tühjaks jäänud korterid on sellises seisukorras, et enne suurt remonti ei ole nendes võimalik normaalselt elada. „Asume linnadest kaugel ja inimesed ei soovi korterite kapitaalremonti raha panna, sest kui neid on vaja müüa, saab ainult väikese osa sisse pandud rahast tagasi,“ nentis Läll, kelle sõnul vallal küll otseseid probleeme kortermajadega pole kui ehk see, et majade katused ja fassaadid vajavad remonti.

„Asustatud korterite omanikud ei soovi ega ole ka võimelised tühjade korterite omanike eest maja remonti panustama,“ möönis Läll. Majade ümbrused on siiski omanike poolt hooldatud ja niidetud.

Keskküttega korterite olukord on valla majandusosakonna juhataja sõnul siiski parem. „Keskküttega kortereid on vallas ainult Laekvere alevikus kolm maja kokku 75 korteriga, neid köetakse tsentraalselt ja ainult üksikud korterid on asustamata ja üldiselt leiavad keskküttega korterid enamasti ostjad,“ rääkis Läll.

Külades asuvad ahjuküttega pooltühjad majad on tema sõnul siiani kütmisega toime tulnud. „Eks neil inimestel, kes seal sees elavad, tuleb tühjade korterite tõttu rohkem kütta,“ nentis ta.

Möödunud aastal lasi vallavalitsus lammutada KredExi abiga Muuga külas ühe nelja korteriga valla omandis oleva maja, millelt torm oli juba üle kümne aasta tagasi katuse pealt viinud.

Lammutada tuleks Lälli sõnul ka üks ahjuküttega Soome kodanikule kuuluv Laekvere alevikus asuv maja, mis on tühi ja maha jäetud. „Omanik proovib maja kinnisvarabüroo kaudu siiski müüa,“ ütles Läll.