Et hoida ära kolhoosimajade lagunemist on osa vallajuhte näidanud üles algatust korteriühistute loomisel.

"Kui majas ei ole toimivat ühistut ning maja ei hallata korralikult, siis ei ole keegi huvitatud sellesse majja korterit soetama, mistõttu ei ole selles majas võimalik korterit ka müüa. Lõpuks jääb korter tühjalt seisma,“ rääkis Võrumaa Lasva vallavanem Juris Juhansoo.

Mullu loodi Lasva vallas vallavalitsuse aktiivsel nõustamisel viis korterühistut. „Meie eesmärk on olnud aidata aktiivsetel korteriomanikel toime tulla nende kaasomanikega, kes ei hooli oma varast ja kohustustest,“ sõnas Juhansoo.

Lisaks on Lasva volikogus arutlusel eelnõu, millega soovitakse hakata toetama kortermajade rekonstrueerimist eeldusel, et majas on toimiv ühistu olemas.

Majade korda saamist on vallavanema sõnul mõistlik toetada juba seetõttu, et kui lasta maju edasi laguneda ja neil elamiskõlbmatuks muutuda, tuleb vallal leida tulevikus seal elavatele inimestele uued elukohad.

„Kui majade haldamine saab toimima ja maju hakatakse korrastama, siis usume, et uute elanike leidmine ei ole enam probleem,“ ütles vallavanem.

Lasva vallas on majandite ajal ehitatud 32 kortermaja, millest praeguseks on pooltühje neli. Majade tühjenemise põhjusena nimetas vallavanem ka probleemseid naabreid, kes ei ole nõus maja korrashoiu eest maksma.

„Mõningatel juhtudel on korterist ära kolitud just seetõttu, et lihtsam on uus elukoht soetada, kui probleemsete kaasomanikega maid jagada,“ teadis Juhansoo