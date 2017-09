Vallajuhid loovutasid Läänemaa ühistranspordi korraldamise Harjumaale

Läänemaa omavalitsusliit otsustas anda maakonna ühistranspordi korraldamine üle Harjumaa ühistranspordikeskusele, jäädes ilma bussi- ja parvlaevaliikluse korraldamise õigusest.

See tähendab, et vormsilased peavad hakkama parvlaevade sõidugraafikut edaspidi kooskõlastama Tallinnas. Niisamuti tuleb edaspidi ka busside sõiduplaan või marsruut kinnitada pealinnas Harju ühistranspordikeskuses (ÜTK).

„Elu on viinud meid Harju keskuse alla,” ütles Haapsalu linnapea Urmas Sukles. „Omavalitsusliit ja linnavalitsus otsustasid möödunud nädalal, et me ei hakka oma väikest ühistranspordikeskust tegema.”

Kuid otsuse kohta tehakse ka kriitikat. Loe teemast pikemalt Lääne Elust.