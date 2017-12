Vallavanema tooli taha kogunes pikk järjekord

Kuusalu vald Harjumaal ja Tartu vald Lõuna-Eestis on ka ainukesed omavalitsused, kus vallavanem veel paika panemata, ning ainsad, kus selleks konkurss välja kuulutati.

Kuusalu vallas lõppes kandidaatide esitamise tähtaeg 1. detsembril, avaldusi laekus 18.

“Esiteks see, et konsultatsioonide käigus sai selgeks: volikogu enamuse toetust ei olnud ühelgi volikogu istungile esitatud kandidaadil, ka mitte senisel vallavanemal, ning teiseks on Kuusalu vald ka varem avalikul konkursil endale vallavanema saanud ja vallarahva enamiku arvates oli see valla arengus väga positiivne kogemus,” rääkis volikogu esimees Marti Hääl.

10 397 elanikuga Tartu valda pürib juhtima suisa 24 kandidaati. Volikogu esimees Üllar Loks põhjendas nii suurt huvi vallavanema ameti vastu eeskätt sellega, et haldusreformi käigus jäi palju vallavanemaid nii-öelda üle.