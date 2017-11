Vallaveebe päästetakse hävingust

Rahva rahvuslik mäluvaramu, Eesti Rahvusraamatukogu, tegeleb praegu lisaks käega katsutavate trükiste talletamisele ka rahvusliku veebivaramuga. Nüüdseks on raamatukogu otse või läbi teenusepakkuja kontakti võtnud kõigi omavalitsustega, et välja selgitada, millised muutused valla- ja linnaveebe ootavad, selleks et omavalitsuste internetiküljed veel enne muutuste tegemist raamatukogu arhiivi salvestada.