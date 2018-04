Vanad ja uued lillelaadad konkureerivad nii müüjate kui ostjate pärast

“Kohatasu on väiksem kui Türi lillelaadal. Meil algab meeter kauplemisruumi 10 eurost. Tasu on mõistlik, sest inimesed sõidavad kaugelt kokku ja neil puudub esimesel aastal ka kindlustunne, kas ikka rahvast tuleb,” räägib Tõrvandi laada üks korraldajaid Kaupo Piirsalu.

Türi lillelaada korraldaja, aiandus- ja mesindusseltsi juhatuse esimees Liivi Lintlom ütleb, et 41. aastat toimuvale ja ka tänavu välja müüdud Türi lillelaadale on raske konkurentsi pakkuda, kuid iga uus tegija on teretulnud.