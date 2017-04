Vanast Estonia klaverist tehti arvutiinstrument

Pildil on tänapäevased Estonia klaverid.

USA firma salvestas 1971. aastal toodetud Estonia klaveri virtuaalseks instrumendiks, mille kõlasid saab iga arvuti ja plastikust klahvpilli abil kuuldavale tuua.

“Estonia klaverid on tuntud kui salajane Ida-Euroopa Steinway,” tutvustas USA ettevõte 8DIO, Inc. oma äsja avaldatud virtuaalinstrumenti. Estonia klaveril on nende sõnul unikaalselt tumeda kõlaga, emotsionaalne ja melanhoolne iseloom.

Et saavutada arvutis kasutatava muusikainstrumendi puhul võimalikult tõelisele klaverile lähedast kõla, salvestas firma Estonia klaverit 33 000 helinäite ehk sämpli abil, ning iga klahvi puhul jäädvustati 20 erinevat helitugevust.

Reaalsete muusikainstrumentide selline salvestamine on tänapäevases arvutimuusikas väga levinud, ning tulemus on sageli mittespetsialisti kõrva jaoks tõelisest eristamatu.