Vaniku, Pabra ja Kriiva järvejää kalurit ei kanna

Alates 14. märtsist on keelatud minna Vaniku, Pabra ja Kriiva järvejääle, mis on soojemate ilmadega muutunud ohtlikult õhukeseks.

Jäälemineku keeld kehtestatakse selleks, et tagada inimeste endi ohutus ning vältida traagiliste tagajärgedega õnnetusjuhtumeid.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo komissar Marek Klaus selgitas, et praegu on kaluritel lubatud veel mõnda aega minna Peipsi järvele, kuid seal liikudes tuleb olla ettevaatlik. „Jääluure näitas, et soojemad ilmad on ka Peipsi järvejäässe uuristanud varasemast enam pragusid ja murde. Veendusime, et jää kannab, kuid lahvanduste lähedal liikumist tuleks enda ohutuse tagamiseks kindlasti vältida,“ selgitas ta.

Jäälemineku eel tuleb igal juhul endale selgeks teha kohad, kus järvejää veel inimest kannab. Seda infot saab lisaks kordonitele ka politsei veebileheküljelt.