Värskas avati nelja aasta järel taas hambaravikabinet

“Olen isegi mõelnud, mis oleks Soomes töötada,” ütleb 18-aastase tööstaažiga hambaarst Angela Rehi. “Ent iseloomu poolest olen paadunud Eesti inimene ning kodu küljes kinni. Üks asi on parem teenistus, aga elu koosneb ka kõigest muust, mida ei annaks mingi hinna eest nii lihtsalt ära.”

Kuna Rehi juured on Setomaal ning ta ongi mõelnud Jõgevalt sinnakanti kolimisele, hoidis ta Kagu-Eesti elul silma peal. Kui ta nägi, et vallas enam hambaraviteenust ei pakuta, pöördus ta uue hambaravi loomise mõttega Setomaa vallavanema Raul Kudre poole, kes ettevõtmist toetas ning pakkus valla tuge.

Abi KredExist ja vallast

Nüüd asub värske hambaravikabinet, Odentalia OÜ, perearsti ja apteegiga samas hoones. Vald renoveeris ruumid ning pakkus soodsat rendilepingut. KredExist saadud laenu eest osteti digiröntgen, puurmasin ning kompressor.

“KredExist laenu saamisele eelnes põhjalik analüüs ning kahtlemata ei ole see piirkond majanduslikus mõttes võrreldav Harjumaaga,” ütleb Rehi. “Hambaravi on erakätes, mis tähendab, et liigutakse sinna, kus on kõige kiirem ja lihtsam raha teenida. Selle tõttu on paljudes kohtades üle Eesti probleem, et hambaravi ei ole ega tule.”

Värskas toob ta positiivse tegurina välja selle, et nõudlus hambaarstiteenuse järgi on väga suur.

“Kahekümne kilomeetri kaugusel Räpinas on üks arst, kes teenindab kogu valda ning järgmised kohad on Põlva ja Võru, aga sealgi on järjekorrad pikad,” ütleb Rehi.

Koos töötukassa kaudu leitud assistendiga asub hambaarst Värska alevikus tööle viiel päeval nädalas. Esimesed broneeringud on juba tehtud ning praegu pääseb vastuvõtule nädalaga. Ligikaudu kuu aja pärast peaks seal saama kasutada ka haigekassa täiskasvanute hambaravihüvitist.