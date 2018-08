Vatikan tutvustab paavsti visiidi eel Baltimaid: Eesti eristub kõigist riikidest, kus paavst Franciscus on siiani käinud

„Kuid paavst on öelnud, et ta tahaks külastada väikeseid maid ja neid maid, mis on palju kannatanud,“ märgib ta. „Nii on Eesti väga õige valik. Võrreles Leedu ja Lätiga, kus on tugev katoliiklik traditsioon, on Eestisse tulek palju suurem väljakutse.“

Paavsti visiidi moto Eestis on „Mu süda ärka üles!“ ning suurim rahvale mõeldud üritus on Paavsti Missa, mis toimub Vabaduse väljakul ja kuhu on võimalik minna kõigil soovijail, kes on end eelnevalt registreerinud.

Kogu vajalik info on kättesaadav kodulehel paavsteestis.ee.

Baltikumi riike paavsti visiidi eel tutvustav video: