Vedelikest sitakivideni: imeravimid, millega Eesti inimesed üritavad tervist parandada

Jüri Aarma jyri.aarma@maaleht.ee RUS

Osalus­eksperimendi korras MMSi proovinud Jüri Aarma ütleb, et temale ei teinud see kraam head ega halba. SVEN ARBET

Viimasel ajal suurt poleemikat põhjustanud imeravim MMS on läbi müüdud, ent Maalehel õnnestus leti alt kaks pudelit hankida, et proovida, kuidas on selle mõju, võrreldes omaaegsete hittide AU ja mumioga.