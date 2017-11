VEEBIKAAMERA | Kas šaakal võib murda šoti mägiveise vasika?

Alates möödunud nädalavahetusest on Läänemaale Metsküla randa, kus 2013. aastal saadi esmakordselt tõestusmaterjali hariliku šaakali (Canis aureus) esinemisest Eestis, üles seatud veebikaamera.

Zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hundi sõnul on kaamera asukoha lähistel ühe talu loomakarjast tänavu murtud 25 lammast ja pooleteise nädala eest lisaks ka kaks šoti mägiveise vasikat.

“Mõistagi pole tõendeid, et murdjad olid kõigi puhul šaakalid, siin on rajakaamerasse jäänud ilves ja hiljutised üksiku hundi jäljed naaberkülas tekitavad võimalikke oletusi-kahtlusi teistestki murdjaist. Kas šaakalid oleksid võimelised tapma mägiveise vasikat – tõesti ei tea,” rääkis Hunt.

Küll on teada, et kaamera lähistel asub šaakalite magamiskoht ja rannaniidu lambakari on nende söödaplatsil, mis tähendab, et šaakalid peaksid õhtul-öösel tulema lääne poolt piki randa otse kaamera suunas. Lootust on, sest juba kaamera paigaldamise õhtul poole kuue paiku kaikus rannal kahe šaakali laul.

Šaakaleid saab jälgida RMK loodusblogi veebikaamera kaudu SIIT.

Alates 2013. aastast on šaakalite arvukus Eestis jõudsalt kasvanud ja üha sagedamini on nad hakanud murdma ka koduloomi.