Veekogud jäävad tänavu kevadisest suurveest täitumata

Jõed ja järved vajaksid olematu kevadise suurvee asemel oma veevarude hoidmiseks vihmasadusid.

Kuigi praegu on enamike meie jõgede ja järvede veetase paljuaastase keskmise lähedal, siis kevadise lumesulamisvee puudus, mis täitis neid tavaliselt rohke veega, viib aprillis-mais tõenäoliselt nende veetaseme juba kõvasti selle aja keskmisest allapoole. Vaid vihmane kevad või pikemad sajud võivad leevendust tuua.

Ilmateenistuse andmeil on aga mitme jõe veetase juba praegu märtsikuu keskpaiga tavalisest tasemest üsna palju madalamal – Sauga 25, Ahja 24 ja Audru 17 cm võrra.

Paremas seisus on meie suuremad järved. Võrtsjärve veetase on täna 33 cm kõrgem, kui ta seda muidu sel ajal keskmiselt on. Peipsi ületab pikaaegset keskmist praegu 12—15 cm. Peipsit aitasid kaua kestnud madalseisust välja tuua mullused rohked sajud, mis järve tasapisi täitsid.

„Üle kolme aasta oli detsember 2016 esimene kuu, mil veetase oli taas võrdne pikaajalise keskmisega. Viimati oli sama veeseis septembris 2013,“ annab Ilmateenistus oma hüdroloogilises bülletäänis teada.