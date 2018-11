VEEL JÕUAD! | Tee kingitus sõjas kannatanud lastele

„Pakid on mõeldud lastele, kes on pidanud koos peredega sõja eest põgenema. Kui kodust tuleb lahkuda ummisjalu, siis on mänguasjad paraku viimane asi, mille peale mõeldakse,“ selgitab Eestis kingituste kogumist koordineeriv Angus-Dei Üprus. Algul pidid Eestist kogutud pakid minema Jordaaniasse, kuid nüüdseks on sihtriikidena lisandunud ka Gruusia ja India.

Kingipakki tehes saavad kõik eestimaalased pakkuda põgenikelaagrites elavatele lastele pisut jõulutunnet. Kolmapäev, 28. november on pakkide kogumiskohtadesse viimiseks viimane päev ja tänaseks on neid kogunenud juba omajagu.

Kõige rohkem kingipakke – tervelt 196 – on annetatud Narva Soldina Gümnaasiumist. „Seal veab asja väga suure südamega õpetaja Anna Ignatjeva,“ selgitab Angus-Dei Üprus ja lisab, et eelmise aasta kogemus on näidanud, et inimesed aktiveeruvadki viimasel hetkel.

Kingipakki soovitab ta panna hügieenitarbeid (hambahari, hambapasta, seep jms), väiksemaid sooje riideesemeid (mütse, salle, sokke), mõni pehme loomake, pall või loovust arendavaid mänguasju (joonistustarbed, konstruktor, klotsid, pusle).

„Ka komme võib panna, kuid peab vaatama sellised, mis ära ei sula, kui pakk kuuma ilma kätte satub,“ hoiatab Üprus.