Mis tegelikult tulevikus juhtuma hakkab, seda ei tea keegi, ütleb maaülikooli teadlane Veiko Uri. Väga soojaks meil tõenäoliselt minna ei saa, kuid patogeenid ja tormikahjustused on reaalne olukord. Ka see, et meil ei ole enam õiget talve.

Esimesed märgid muutustest on ammu kohal – näiteks terve hulk invasiivseid metsapuude haigusi, mis on tulnud lõuna poolt ja põhjustavad meie metsades juba praegu tõsiseid probleeme.

"Üks teravamaid ja nähtavamaid probleeme on saaresurm," toob Uri välja. Rootsis on asi nüüdseks nii halb, et saared on kantud punasesse raamatusse.

Ent metsas on muutustest veelgi märke.