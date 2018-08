Veistele anti luba Rootsi nudistide rannas supelda

Ujumiseks ette nähtud rannas viibinud nudistid kurtsid, et loomade kohalolu pole hügieeniline ning võib nende tervist ohustada.

Växjö linnavalitsuse kultuuri- ja vaba aja osakond leidis aga, et veistel on rannas viibimiseks sama palju õigust kui inimestel. Omavalitsus juhtis tähelepanu viimaste kuude kuumusele, mistõttu on karjapidajatel tarvis veiseid ning muid loomi rannas jahutada.

Rootsiski on põud, mistõttu on loomapidajatel raske sööta leida – nii mõnigi on juba pidanud oma loomad lihaks tegema.

„Kui on nii kuiv, siis ei taha sa oma loomi lihtsalt tapamajja viia. Neil on vaja võimalust kümmelda, süüa ning juua,“ selgitas omavalitsuse esindaja Peter Bengtsson. Samas ta möönis, et lehmade vees viibimine pole täiesti okei, kui seal on ka inimesi, kes ujuda tahavad.

Ta lisas, et nakkusohtu ei tohiks olla ning ainsad riskid võivad olla seotud allergiate ning sellega, et loomad võivad maapinda kahjustada.

„Kui on nii, siis räägime omanikega,“ ütles Bengtsson ning lisas, et rannas on nagunii linde, mistõttu on järves nendegi väljaheiteid.

Allikas: The Local.se