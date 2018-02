Veljo Ipits hoiab Salvestit kodumaisel kursil

Põlise tartlasena on Veljo Ipits tegelenud ettevõtlusega Emajõelinnas ja see tõi talle ka presidendi tunnustuse.

Ipits on viimased 30 aastat olnud eraettevõtjana tegev nii kaubanduses, mööblitööstuses kui ka kinnisvaraäris. Tema peamiseks tegevusvaldkonnaks on siiski toiduainetööstus: talle kuulub AS Salvest, mis on üks väheseid veel eestlaste käes olevaid suuremaid toidutööstusi. Salvest oli üks ettevõtteid, mida Kersti Kaljulaid külastas ja kus Ipitsaga kohtus kuu aega pärast presidendi ametisse asumist.

Tartu linna piiril asuv Salvest annab otseselt tööd ligi 170 inimesele, kuid kaudselt on nende arv tunduvalt suurem. Enamus toorainest ostetakse 100 km raadiusest, andes tööd kohalikele põllumeestele. Toodete sortiment on väga lai, alustades purgisuppidest ja lõpetades beebitoitudega. Põnni sarja tooted on juba aastaid noppinud auhindu Eesti parima toiduaine konkursilt ning kasvatanud edulat müüki ka piiri taga.

Ipits on viimastel aastatel olnud ka Toiduliidu volikogu esimees. „Olen üsna veendunud, et tänased liikmed tajuvad liidu tugevat panust sektori jaoks olulistel teemadel kaasarääkimisel. Toidutööstus on Eesti üks olulisimaid tööstusharusid ning kuigi viimasel ajal on Venemaa sanktsioonide ja seakatku kontekstis räägitud eelkõige piima- ja lihatööstustest, on riigipoolne tugi vajalik kõigile toidutööstusettevõtetele, kellel on arengupotentsiaali eksportturgudel,“ on Ipits ajakirjanduses öenud.

Vaoshoitud ja viisaka džentelmenina ei tõsta ta häält, kuid ajab asju eestlasliku jonnakuse ja sihikindlusega. Ta ei taha tähelepanu, eelistades jääda pigem tagaplaanile. Sellele vaatamata ei istu ta üksi nurgas, vaid suhtleb palju nii teiste ettevõtjate kui ka ministritega.

Veljo Ipits kuulub ka Kaubandus-tööstuskoja juhatusse. Ta on reformierakondlasena pikalt olnud Tartu linnavolikogus, panustades kauaaegse linna arengu- ja planeerimiskomisjoni ja hilisema rahanduskomisjoni esimehena. Ta on ka AS-i Tartu Veevärk, SA Tartu Sport, SA Tartu Muusikafestival nõukogu esimees, SA Tartu Teaduspark nõukogu ja Eesti Maaülikooli kuratooriumi liige.